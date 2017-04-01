學運被告遭判無罪 郝龍斌：法治崩壞

我要評比

國民黨副主席郝龍斌今天在花蓮拉票時表示，台北地院昨天對太陽花學運被告作出一審無罪判決，這是台灣法治的崩壞。對北院裁定國民黨員選黨代表黨齡從1年改回4個月表示肯定。

宣布參選國民黨主席的郝龍斌今天到花蓮成立原住民後援會，並與原住民跳舞同歡，下午到國軍英雄館舉辦城市巡迴座談會。

郝龍斌指出，民進黨執政10個月，從反對美牛進口到開放美豬進口；從非核家園到開放核災區食品進口；實施一例一休，弄得勞工、雇主、消費者都不高興，滿盤皆輸。

「做比說更重要」，郝龍斌強調，雖然對民進黨執政多所不滿，但民眾卻未把期待轉到國民黨，原因在於黨的改革、改變不夠，民眾無感。所以將透過積極作為，帶領黨員浴火重生。

郝龍斌表示，台北地院合議庭昨天對太陽花學運被告作出一審無罪判決，這是台灣法治的崩壞；年金改革，軍公教為爭基本生活和尊嚴，走上街頭，將更有正當性。軍公教是台灣社會穩定的力量，卻被逼得走上街頭，這叫動搖國本。

對於人頭黨員問題，郝龍斌呼籲，「愛黨就不要傷害黨」，公平、公正、透明的選舉才能提升黨的形象。

台北地方法院昨天裁定國民黨青年黨員參選黨代表的黨齡從1年改4個月，郝龍斌針對此事回應表示，非常認同法院的判決。

他表示，本來過去黨代表選舉資格就是4個月，這次中常會突然改變參選資格，因而阻斷非常多年輕人想要參選的機會，透過法院將機制回歸正常，值得肯定。

郝龍斌說，今天特別到原住民最多的花蓮，除了感謝長期支持，也希望能繼續挺他擔任黨主席；未來若當選黨主席，最重要的就是在2018年地方選舉中，國民黨執政的縣市要比現在多，像是台北、新北二都一定要贏，總投票率要增加，做黨主席是「我為人人」，不是「人人為我」，黨主席不是下一個位置的跳板。

「郝龍斌花蓮縣原住民後援會」由花蓮縣原住民文化體育發展協會理事長徐石獅主持，徐石獅說，先前爭取黨主席的參選人吳敦義、洪秀柱到花蓮，都沒有到部落關心原住民，郝龍斌特別到部落關心，相當感恩。1060401

(中央社)