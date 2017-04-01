清明第二天出遊潮 國道這些路段恐塞車

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清明連假首日，上午國道大塞車，午後天氣放晴，路況也紓解，高公局預估，明天將有出遊車潮，國1南下湖口-新竹系統、國5都可能塞車。

今天是清明連假首日，上午國道車多，有多路段塞車，北高通行時間約為4.6小時，午後逐漸紓解；公路總局表示，今天大多路段車流正常，只有台9蘇花公路蘇澳南下及南澳南下路段和台2線蘭陽隧道南下至蘇花入口車多。

高公局說，明天為清明節假期第2天，預期將有出遊車潮，上午車多路段將出現在國1南下湖口-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統，國3南下樹林-關西、快官-南投，國5南下南港系統-坪林等路段。

高公局提醒，明天國道實施的交通疏導措施包括，國5高乘載管制、單一費率、差別收費及開放路肩等，建議用路人多利用公共運輸、使用替代道路、調整出發時間等，以避免塞在國道車陣中。1060401

(中央社)