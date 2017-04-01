迪士尼雜貨專賣店 高雄漢神巨蛋開幕

迪士尼雜貨專賣店「Zakka House」，1日在高雄漢神巨蛋B1盛大開幕，親民女神─邵庭參加。（呂素麗攝）

迪士尼雜貨專賣店「Zakka House」有漢神巨蛋店獨家限量3隻的24吋經典米奇擺飾品。（呂素麗攝）

高雄漢神巨蛋迪士尼雜貨專賣店「「Zakka House雜貨屋」今天下午開幕，吸引不分年齡層的迪士尼愛好者。（呂素麗攝）

高雄漢神巨蛋迪士尼雜貨專賣店「「Zakka House雜貨屋」今天下午開幕，吸引滿滿消費者，即日起至12日店內所有商品9折。（呂素麗攝）

高雄漢神巨蛋迪士尼雜貨專賣店「「Zakka House雜貨屋」今天下午開幕，吸引滿滿消費者。（呂素麗攝）

南台灣首家迪士尼正式授權的迪士尼雜貨專賣店「Zakka House」，1日下午在高雄漢神巨蛋B1盛大開幕，吸引迪士尼愛好者，將店內擠的水洩不通。

開幕特別邀請親民女神─邵庭，一同為南台灣首間「Zakka House雜貨屋」揭開嶄新的序幕；為慶祝開幕，現場發送玫瑰花，選購民眾熱絡，打卡好禮5分鐘內贈送一空。

「Zakka House雜貨屋」由國內知名禮品進口商麗嬰國際與迪士尼消費品部門攜手合作，為全台唯一以成人消費市場為對象，主要消費族群為18歲至45歲的女性，販賣商品以日本流行商品為主，並網羅台灣及歐美高品質流行用品的迪士尼雜貨專賣店。

麗嬰國際副總經理蕭溫柔形容「Zakka House雜貨屋」是「大人的迪士尼」，他說，目前只在台北微風百貨及台中秀泰有專賣店，高雄漢神巨蛋是南部唯一設點，以往商品以玩具為主，這次雜貨屋則將年齡層擴大，適合少女、年輕情侶、夫妻的商品，如進口陶瓷鍋、馬克杯、家居飾品等3、400種；也有鋼鐵人、星際大戰。

他說，米奇、維尼系列是歷久不衰的商品，文具、雜貨禮品或玩具都深受消費者喜愛；近幾年推出的公主系列如白雪公主、仙履奇緣都很受歡迎。

麗嬰國際表示，在開幕期間自4月1日至4月12日店內商品全面9折，及臉書打卡送好禮，並為擴大慶祝高雄漢神巨蛋店開幕，4月1日至4月4日迪士尼碗蓋組任選買1送1，還有漢神巨蛋店獨家限量3隻的24吋經典米奇擺飾品特價7999元，迪士尼粉絲們絕對不能錯過！

(中時)