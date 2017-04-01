指南宮傳財務問題 台北市府：未獲廟方通知

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木柵指南宮常務委員黃承國今天就南宮傳出資金有問題並要賣土地的媒體報導表示，「子虛烏有」，沒這件事；台北市民政局表示，這是去年事件，近期未接獲廟方通知財務有狀況。

媒體報導，開山已127年的指南宮近年來傳出資金困窘，北部宗教界盛傳，指南宮近日嘗試出售土地，但過程不順利。

指南宮常務委員黃承國說，沒有傳出資金問題或財務危機，也沒有嘗試變賣土地，相關傳聞是「子虛烏有」，該事件是因王金平去年6月到廟參加慶典時，公開呼籲信眾可捐款給廟方，怎麼會和廟方出現財務危機扯上邊。

黃承國說，指南宮相關收入僅靠信眾樂捐，雖然是觀光區，遊客多，但不代表寺廟收入就多，且財務來源也要受民政局監督，所以不是外傳要變賣土地就可出售，需要經過很多程序。

民政局宗教禮俗科表示，媒體去年就曾報導此事，當時立即主動聯繫指南宮，請廟方解釋財務狀況，並告知若財務出現狀況，市府就會從旁協助，但經過快一年，並未出現新狀況，後續尊重廟方自主管理。1060401

(中央社)