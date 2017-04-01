人事更迭 中國大陸4省書記換將

我要評比

為了趕在十九大之前完成人事布局，中國大陸今天一天發布4項人事命令，包括黑龍江、山東、海南與甘肅省委書記都因為年齡因素卸下職務，交給年輕一代。

根據新華社公布的人事命令，中國大陸中央宣布將由張慶偉出任黑龍江省委書記、常委。張慶偉出生河北，曾任中國航天科技公司總經理、國防科工委主任、河北省省長。原省委書記王憲魁因年齡原因不再擔任省委書記職務。

山東省則由劉家義出任省委書記、常委。劉家慶過去主要在審計署任職，一路做到審計署審計長、黨組書記。原省委書記姜異康同樣因為年齡因素不再擔任省委書記職務。

海南省由省長劉賜貴接任省委書記。原省委書記羅保銘因年齡因素不再擔任省委書記。

甘肅省由省長林鐸接任省委書記職務。原省委書記王三運因年齡問題不再擔任省委書記職務。1060401

(中央社)