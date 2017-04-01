林育卉挨批：殺光不挺綠者才算保守惡靈倒下？

黃暐瀚認為，林育卉的辱罵言論是在傷害台灣。（翻攝自中天新聞）

行政院前發言人辦公室主任林育卉日前在臉書以髒話辱罵退休軍公教警消勞，引發爭議後沒多久雖即po文請辭，但明顯不認為自己有錯，稱辭職是要讓社會反省，並提到要所有支持蔡政府的人團結，才能讓保守惡靈倒下；對此，資深政治記者黃暐瀚提出質疑，難道要將所有不挺蔡政府者殺光光，才能達成林的目標？

黃暐瀚於《東網》專欄指出，林育卉引發爭議的兩篇po文，都是在傳達偏差與恨，他認為民進黨已贏得全台過半民眾支持，還將蔡英文送進總統府了，哪裡不夠團結？黃並好奇，難不成得將不支持蔡政府和民進黨的台灣人殺光，或是用別的方法令他們死光，才算讓保守惡靈倒下？

在黃暐瀚看來，林育卉的問題不在於她的身分，而是其心中仇恨正傷害台灣而不自知，新北議員林國春前幾天所說的「蔡總統該不該殺」，也是一樣的情況；但黃強調，林育卉不代表蔡政府，林國春也不等於國民黨，如果將兩人的言論當成藍綠相罵本，台灣只會更加看不到未來。

(中時電子報)