男假離婚卻偷吃 兒作證法院判賠15萬元

陳姓男子5年多前因債務問題和妻子假離婚、真同居，但陳男事後卻另結新歡，甚至索性不回家，2年前兒子發現老爸和小三出遊親密照，連忙向母親通風報信，陳妻憤而報警提告，法官查出陳妻打離婚無效官司勝訴，認定2人仍有婚姻關係，判陳男和小三須賠償15萬元。

陳男因債務問題，5年多前和妻子假離婚，但2人仍住在同一個屋簷下，沒想到無「婚」一身輕的陳男，竟在外另結新歡，之後甚至不回家。

陳子2年前發現爸爸跟別的女人出遊和親密接觸的照片，連忙拿給媽媽看，陳妻憤而提告求償，強調曾和丈夫因確認婚姻關係存在一事對簿公堂，最後她官司勝訴，證明自己還是具元配身分的正宮，丈夫與「小三」知情還執意交往，已侵害婚姻權。

小三喊冤說以為陳已離婚，毫不知情，但法官調查發現小三一直知道雙方在打離婚官司，官司結束仍執意交往，認定她早知情，且院方勘驗陳男和小三的親密對話，發現有「那一晚我被妳征服了、好懷念、還想要 」，女方回稱「你也很棒啊」，還有「你有偷親我、愛我嗎？」、「我要跟妳到很老」等曖昧內容，判賠陳妻15萬元。

(中時)