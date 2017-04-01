副總統批試院版年改方案 潘維剛：這是什麼狀況？
副總統陳建仁在臉書表示，考試院版的年金改革方案「沒科學根據」，國民黨主席參選人、前立委潘維剛1日表示「真的很奇怪耶」，她表示：「請問民進黨政府，現在難道不是民進黨完全執政嗎？怎麼自己的副總統在反對自己的考試院？這是什麼狀況？」
潘維剛批評，政府自己都搞不定，還要民眾怎麼接受？這再次證明民進黨就是只會口號治國，嘴巴喊改革容易，但真要做事就完全破功。
潘維剛指出，根據中華民國憲法，考試院才是公務人員退撫基金制度的主管機關，不是行政院，不是立法院，更不是總統府臨時成立的委員會，這是憲定職權。民進黨政府自己都搞不清楚。
她批評，民進黨執政以來「毀憲亂法、媚外欺世，勞、軍、公、教、民無不受害」，並且「煽動對立，製造分化，農、漁、牧、工、商均同蒙損失」，「難怪陳建仁也自我錯亂，一方面批評考試院缺乏科學根據，一方面又感謝考試院積極任事，到底人民要相信誰？真的是很奇怪耶！」
(旺報)
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