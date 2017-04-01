印度羽球超級賽 周天成晉決賽
世界排名第9的台灣羽球好手周天成，今天在印度超級系列賽男單準決賽中，以直落二淘汰丹麥的安托森，闖進決賽。
周天成在這項比賽名列男單第7種子，今天對上的是年僅19歲的丹麥羽將安托森（Anders Antonsen），首局初雙方互有超前，安托森一度以9比6領先，但周天成隨後拉出一波5比0的攻勢反超；雙方一路纏鬥到16比16平手時，周天成一口氣連拿4分，以21比17拔得頭籌。
第二局周天成一路領先，一開賽就迅速取得10比3的優勢，安托森雖一度追到10比13，但無力再將比數拉近，決勝點周天成對角線扣殺得手，以21比17、21比14直落二過關。
周天成決賽的對手將是丹麥名將安塞龍（Viktor Axelsen）與香港好手伍家朗之間的勝者，近況奇佳的周天成，目前仍一局未失。1060401
(中央社)
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