洪秀柱探101歲老黨員：年輕一代只記得228 不記得329

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國民黨主席洪秀柱（右）1日頒贈101歲黨員黃信昌華夏三等獎章。(國民黨提供)

國民黨主席洪秀柱1日下午前往新北市中和，在台北市黨部主委陳永仁的陪同下，探視101歲的資深老黨員黃信昌，洪秀柱代表黨中央向黃信昌致敬，並頒贈華夏三等獎章。

洪秀柱表示，老黨員對於黨的歷史都印象深刻，她認為，「如今台灣的年輕一代只記得228事件，很少人會想起329，無論是329或228，都要將歷史真相還原，讓大家清楚知道歷史過程。」

國民黨稱，黃信昌高齡101歲，民國29年入黨，黨齡已有76年，西安事變時任國軍79師無線電台台長，曾參加營救前總統蔣中正的任務，後服務於前總統蔣經國創設之新聞總台任人事官，是忠貞愛國的老黨員。

(旺報)