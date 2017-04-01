基隆太平國小學生僅剩17人 8月停辦

基隆市因人口外移致使太平國小學生日減，因學生只剩17人，基隆市政府決定8月1日起停辦；另有部分學校學生數偏低，仙洞和港西國小約60多人，尚智國小也只有44名學生。

基隆市太平國小10多年前即因基隆港區貨運量銳減，導致社區人口大量外移，班級與學生數也從101學年度的6班60人，降至105學年度4班22人，其中1年級及3年級人數均為0人，目前只有17名學生就讀，市府昨天召開教育審議委員會，決議自8月1日起停辦。

教育處長陳素芬表示，太平國小因為先天不利因素限縮學校發展，「家長要下山上班，孩子卻要反方向上山上課」，加上路途陡坡，縱使師生很努力逐戶拜訪家長，但學生人數依舊無法提升。

她說，雖然學校曾提出轉型計畫，進行混齡教學與嘗試辦理實驗教育，但在學生人數始終無法增加情況下，學校的教育資源相對不足，就連藝能科老師也只能聘用非專科老師，轉型成效不顯。

另外，陳素芬表示，尚智國小去年也曾提出轉型方案，積極推廣才藝項目，主要為烏克麗麗和鼓類，但去年效果不明顯，校方今年想再嘗試轉型，最近會提出相關計畫。1060401

(中央社)