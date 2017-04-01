藍委辦政見座談會 廖國棟盼洪秀柱來

國民黨團總召廖國棟今天對黨主席洪秀柱可能不來立院政見座談會說，還未接獲洪秀柱不來的通知，希望6名黨主席擬參選人都能參加，把參選理念跟團結國民黨方法告訴國民黨立委。

媒體報導，國民黨立院黨團將在10日舉辦「政見發表座談會」，邀6名國民黨主席擬參選人到場接受藍委提問，不過截至目前為止，僅黨主席洪秀柱未回應參加。洪秀柱今天表示，按照黨的機制做比較好，否則各地方黨團也來一個，大家會有點亂掉。

對此，廖國棟下午受訪表示，希望6名擬參選人都能參加，把參選理念跟未來如何領導、團結國民黨的核心理念告訴國民黨立委。

廖國棟說，國民黨立委是整個體制內，唯一能代表國民黨在前線作戰的部隊，非常希望擬參選的同志，能透過這樣的對話，讓國民黨立委在前線作戰師出有名。他說，目前還未接獲洪秀柱不來的通知，還是希望洪秀柱能來參加。

廖國棟表示，黨團會在4月5日黨團大會決定所有形式與題目後正式發文，目前都僅有電話通知。這場活動目前預計會花費幾十萬元，黨團會自己負責，不會讓黨部為難。

據了解，國民黨團原先有討論是否等到正式登記後再舉辦「政見發表座談會」，但經立委討論後認為，屆時參選人有兩場政見發表及辯論，以及行程，擔心時間不好配合，又因前立法院長王金平將於13日率團出訪澳洲，為配合其時間，因而訂在10日。

據指出，此次活動「政見發表座談會」是交給青壯派國民黨立委來籌辦，不採辯論形式，而採取立委提問做法，就是不希望互相攻訐的情況出現。1060401

(中央社)