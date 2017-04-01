無名溺水女昏迷不醒 警渾身解數尋家屬

前天在高雄市愛河上游溺水的婦人穿著豹紋長褲，警方由衣服幫她找到家人。（呂素麗翻攝）

前天在高雄市愛河上游溺水的婦人穿著綠色上衣，警方由衣服幫她找到家人。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區河堤社區旁的愛河上游，前天清晨5點47分有運動的民眾發現水面上浮著1名婦人，消防隊救起，婦人沒有意識陷入昏迷仍在醫院急救中；因婦人身上沒有任可證件，警方使出渾身解數找尋家屬；昨晚有李姓男子報案協尋妹妹，經比對衣服，確認婦人是李男的妹妹、53歲李姓女子。

落水婦人身穿綠色上衣、豹紋長褲，臉部左眉有痔，由於身上沒有任何證件，無法確認身分，警方立即將婦人衣著等特徵通報各單位協尋辨識。

在等待各單位回應同時，三民二分局鼎金派出所所長黃慶煌、副所長熊端偉親自指揮調度，動員所有警力，規畫所內部分同仁以案發地為中心，向外擴張河堤兩岸清查附近大樓、住家，並向河邊運動的民眾，逐一詢問是否認識該名婦人？

調派部分同仁調閱附近所有公家及民間監視器，期能發現婦人身影，以釐清婦人來向；另調派專責同仁負責清查失蹤人口、行方不明資料，並使用臉部辨識系統，比對有無相同特徵的人。

警方不分晝夜不斷詢問及清查比對，卻始終未能突破，但警方仍不放棄一絲希望，持續擴大範圍詢問民眾及調閱監視器。

昨晚8點1對李姓夫婦至鼎金派出所報案，李姓男子（61歲）表示，他妹妹周4不見了；警方立即將溺水婦人的衣著及臉部照片供李男查看，李男一眼即確定就是自己的親妹妹。

李男向警方供稱，他妹妹多年前患有癲癇及被害妄想症，近年來均持續就醫吃藥控制，病情已好轉許多，近日，家人更鼓勵妹妹多運動維持身體健康，妹妹皆會至附近公園運動散心，感覺身心狀況頗佳，對此突發狀況也深感意外。

家屬十分感謝警方用心找尋及清查資料，才能讓他們立即找到妹妹，也多虧救護人員迅速到場搶救，才保住妹妹寶貴的生命。

(中時)