德國青年在新竹喜來登開快閃店 圓英式老酒館夢

德國青年Philipp Wieland在新竹豐邑喜來登大飯店內，重現讓他情有獨鍾的英式酒館風情，他親自挑選經過認證的無鉛水晶杯及數種威士忌，推薦給來往旅客。（飯店提供）

德國青年Philipp Wieland在新竹豐邑喜來登大飯店內，重現讓他情有獨鍾的英式酒館風情，他親自挑選經過認證的無鉛水晶杯及數種威士忌，推薦給來往旅客。（飯店提供）

飯店內有英式小酒館？新竹豐邑喜來登大飯店內，出現1間由德國青年創業開設的快閃店「高地老酒館Ye Olde Highland Inn」，讓饕客可以透過德國製造無鉛水晶杯，品嘗道地蘇格蘭威士忌，充滿濃濃英式風情。

在盧森堡出生的德國青年Philipp Wieland，大學時代在英國讀書，對充滿復古風情的英式酒吧情有獨鍾，由於英國北部冬天濕冷，人們喜愛在酒吧內隨意聊天或唱歌、喝酒暖身，這種獨特的人情味讓Philipp難以忘懷。

新竹豐邑喜來登大飯店日前提出快閃店計畫，免費提供平台，讓有開店念頭的創業者圓夢，先前已有耶濃豆漿、「11F-2小花園」先後進駐，4月分則由Philipp帶來獨具蘇格蘭風情的「高地老酒館Ye Olde Highland Inn」登場，在1樓大廳提供民眾品酒。

Philipp來台已有4年，能使用流利中文和顧客交談，他發現，台灣人普遍用一般的玻璃杯品酒，卻容易流失酒的香氣，因此他引進「蘇格蘭威士忌協會（Scotch Whisky Association）」認證的官方酒杯來台，希望能與同好分享，他也推薦數款由「格蘭父子」及「保樂力加」旗下的蘇格蘭威士忌，另外他挑選台灣自產的噶瑪蘭威士忌，推薦飯店的外籍商務旅客品嘗。

森羅國際「高地老酒館」快閃店即日起至4月14日，在新竹豐邑喜來登大飯店1樓展示，營業時間為平日下午4點至晚上9點、假日下午2點至晚間9點，現場提供格蘭凱恩水晶杯裝「威士忌酒」每杯售價120元起，另銷售「格蘭凱恩水晶杯(The Glencairn Glass)」每支450元起。

該快閃店在活動期間，也提供客製化酒杯「玻璃噴砂」服務，加價150元即可在水晶杯上添加自己或心愛的人名字，送禮自用兩相宜。詳情可洽新竹豐邑喜來登行銷公關處03-6206000，或至飯店粉絲專頁查詢。

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(中時)