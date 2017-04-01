竹北市兒童節打造遊樂園 橘子姊姊、柳丁哥哥邀你同歡
兒童節將到，新竹縣竹北市因人口不斷成長，孩童也日益增加，今年舉辦為期3天的「2017竹北市兒童節活動藝想世界」，提供24組遊樂氣墊、旋轉木馬、小火車，打造孩子最愛的遊樂園，今天（1日）上午市長何淦銘打扮成王子，與竹北市內多間私立幼兒園孩童一同踩街，為兒童節活動拉開序幕。
何淦銘表示，竹北市公所提供生育補助、幼兒津貼，率全國之先補助、輪狀病毒口服疫苗服用等，為了慶祝兒童節，除了遊樂設施之外，也邀請YOYO親子台的橘子姊姊、柳丁哥哥、MOMO的海苔哥哥、甜甜姐姐一起同歡，安排玉米雞劇團、小青蛙劇團演出，還有享樂10弦、氣球魔術秀、扯鈴等，供親子同樂。
今天竹北市的學校及忠信學校也共襄盛舉，活動還商請小熊博物館規劃大型可愛小熊藝術裝置戶外展，現場還有旋轉木馬、小火車、文創市集、DIY體驗館等，明、後兩天還有活動，會場位於嘉豐五路1段、福興東路2段廣場。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。