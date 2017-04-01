竹北市兒童節打造遊樂園 橘子姊姊、柳丁哥哥邀你同歡

竹北市公所今天起舉辦一連3天的兒童節活動，轄內幼兒園小朋友特別變裝參與踩街，模樣可愛。（莊旻靜攝）

兒童節將到，新竹縣竹北市因人口不斷成長，孩童也日益增加，今年舉辦為期3天的「2017竹北市兒童節活動藝想世界」，提供24組遊樂氣墊、旋轉木馬、小火車，打造孩子最愛的遊樂園，今天（1日）上午市長何淦銘打扮成王子，與竹北市內多間私立幼兒園孩童一同踩街，為兒童節活動拉開序幕。

何淦銘表示，竹北市公所提供生育補助、幼兒津貼，率全國之先補助、輪狀病毒口服疫苗服用等，為了慶祝兒童節，除了遊樂設施之外，也邀請YOYO親子台的橘子姊姊、柳丁哥哥、MOMO的海苔哥哥、甜甜姐姐一起同歡，安排玉米雞劇團、小青蛙劇團演出，還有享樂10弦、氣球魔術秀、扯鈴等，供親子同樂。

今天竹北市的學校及忠信學校也共襄盛舉，活動還商請小熊博物館規劃大型可愛小熊藝術裝置戶外展，現場還有旋轉木馬、小火車、文創市集、DIY體驗館等，明、後兩天還有活動，會場位於嘉豐五路1段、福興東路2段廣場。

(中時)