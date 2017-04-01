蕭萬長：詹啟賢是「能改者」 黨主席最好的人選
國民黨黨主席參選人詹啟賢1日前往雲林斗六與青工會幹部座談，針對近期內黨員人數爆增，認為背後不單純，應該要好好檢討。前副總統蕭萬長則出席四湖鄉座談會，認為詹是「能改者」與「人格者」，是黨主席最好的人選。
詹啟賢今天上午前往斗六市舉辦座談會，認為國民黨自九合一選舉、總統大選接連挫敗後，到目前為止，都沒有好好檢討失敗的原因，反而不斷傳出派系操弄、政治妥協、黨員爆增等問題，令人憂心，呼籲那些受到輿論關注的人，應該對外說清楚。
下午2點30分，詹啟賢在前雲林縣議長蘇金煌等人陪同下，前往四湖鄉海清宮包公祖廟參拜，看到廟內包公的龍頭鍘、虎頭鍘、狗頭鍘，心有所感說「改革不鍘民眾，要鍘有問題的官員」。
詹啟賢隨後與前副總統蕭萬長共同舉行座談會，蕭萬長指出，此行主要是幫好朋友加油打氣，台灣的民主政治需要走正路，需要有力的在野黨來制衡執政黨，若變成一黨專政，那就是偏路。
蕭萬長強調，就國民黨而言，要有值得信任的人來領導，詹啟賢有情有義、是非分明、有能力解決問題，是有改革能力的「能改者」，也是有理想信念、奉獻犧牲的「人格者」，是擔任黨主席最好的人選。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。