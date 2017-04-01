蕭萬長：詹啟賢是「能改者」 黨主席最好的人選

前副總統蕭萬長（左）出席詹啟賢（右）雲林座談會，強調詹是「能改者」。（張朝欣攝）

國民黨黨主席參選人詹啟賢1日前往雲林斗六與青工會幹部座談，針對近期內黨員人數爆增，認為背後不單純，應該要好好檢討。前副總統蕭萬長則出席四湖鄉座談會，認為詹是「能改者」與「人格者」，是黨主席最好的人選。

詹啟賢今天上午前往斗六市舉辦座談會，認為國民黨自九合一選舉、總統大選接連挫敗後，到目前為止，都沒有好好檢討失敗的原因，反而不斷傳出派系操弄、政治妥協、黨員爆增等問題，令人憂心，呼籲那些受到輿論關注的人，應該對外說清楚。

下午2點30分，詹啟賢在前雲林縣議長蘇金煌等人陪同下，前往四湖鄉海清宮包公祖廟參拜，看到廟內包公的龍頭鍘、虎頭鍘、狗頭鍘，心有所感說「改革不鍘民眾，要鍘有問題的官員」。

詹啟賢隨後與前副總統蕭萬長共同舉行座談會，蕭萬長指出，此行主要是幫好朋友加油打氣，台灣的民主政治需要走正路，需要有力的在野黨來制衡執政黨，若變成一黨專政，那就是偏路。

蕭萬長強調，就國民黨而言，要有值得信任的人來領導，詹啟賢有情有義、是非分明、有能力解決問題，是有改革能力的「能改者」，也是有理想信念、奉獻犧牲的「人格者」，是擔任黨主席最好的人選。

(中時)