黃金蝙蝠生態館環境教育闖關 寓教於樂

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黃金蝙蝠生態館環境教育紮根活動，請小朋友守護日益減少的動物。（張朝欣攝）

雲林水林鄉黃金蝙蝠生態館利用兒童節連續假期，1日起連續4天舉辨環境教育闖關活動，內容包括生態導覽、小農市集、綠色消費等，引導小朋友保育蝙蝠、食蛇龜、白海豚等日益稀少動物，從小紮根生態環保觀念。

今天「樂蝠，LOVE，兒童日」環境教育闖關活動，由縣環保局綜合計劃科長張誌誠、黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉、水林鄉長陳怡帆等人共同主持，上百名民眾帶著孩子前來參與這個寓教於樂的活動。

張恒嘉表示，黃金蝙蝠數量逐年減少，可能是棲息地被破壞、光害，以及農藥過度使用所致；食蛇龜、白海豚、樹蛙則因遭人食用、環境汙染等人為因素，數量也日益稀少，若再不加以保護，可能面臨消失的情況。

張誌誠說，黃金蝙蝠生態館以蝙蝠生態資源為主題，適合國中、小學生的戶外教學課程，以及教師機關員工成長的專業研習，希望藉由此次活動，讓孩子從小養成珍愛生物、綠色消費、垃圾減量、資源回收，與父母一起關心生態環保。

環境教育闖關活動訂於4月1日至4日，每天上午10點30分至下午4點30分，4月4日壽星於活動期間出示證件，即可獲得1套「蝙蝠節慶明信片」。

(中時)