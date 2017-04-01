川普簽總統令 加強施壓中日貿易問題
日經中文網1日報導，美國總統川普3月31日簽署了力爭削減與中國和日本等國貿易逆差的總統令。其內容是要求商務部部長和美國貿易代表辦公室（USTR）代表分析産生貿易逆差的原因，徹底調查夥伴國的不公平關稅和出口補貼等。川普表示，「如果破壞規則，將付出極為沉重的代價」，顯示出為改變貿易不均衡而加強對外壓力的姿態。
川普總統令的核心是在90天以內徹底調查産生貿易逆差的原因。將分析貿易夥伴國的關稅、傾銷和政府補貼等對貿易不均衡産生哪些影響，同時驗證通過美國國內法能在多大程度上應對。總統令並未涉及具體的制裁措施等，但川普在簽署時強調稱，「將採取必要的法律措施，終結夥伴國的不公平貿易」。
川普提及4月6、7日在佛羅里達州舉行的中美領袖會談，針對與中國的貿易不均衡表示，「對於美國的企業和就業來説，一直都是壞事」，顯示出將在會談中提出貿易問題的想法。
(旺報)
關鍵字：川普
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