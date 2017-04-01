崙內社區櫻花季 展現農村風情與櫻花美景
土庫鎮崙內社區馬光國中校門口前，長達2公里的羊蹄甲櫻花迎春盛開，1日社區發展協會結合縣政府、鎮公所等單位舉辦櫻花季，邀請大家前來感受農村風情與欣賞櫻花美景。
土庫崙內社區的羊蹄甲櫻花大道櫻花盛開，社區發展協會今天舉辦櫻花季，由縣長李進勇、立委張麗善、土庫鎮代表會主席王錦文、農會總幹事黃萬聰、崙內社區發展協會理事長許擇和等人共同主持。
李進勇表示，崙內櫻花大道經過社區民眾多年努力，已經成為台灣有名的賞櫻景點，盛開時形成粉紅色廊道，美不勝收，吸引許多遊客慕名而來，更是攝影愛好者每年必定朝聖的取景點。
舞台表演由土庫在地的馬光國中、宏崙國小、土庫鎮立幼兒園擔綱。櫻花季也結合兒童節活動，進行全鎮模範兒童頒獎典禮，並舉辦「畫我故鄉」兒童繪畫比賽，讓小朋友用畫筆留下故鄉櫻花美景。
活動並搭配農產行銷，展售小番茄、番薯、山藥、花生糖、黑金剛花生、青草、香椿等在地農特產品，社區全體動員，將自家產品透過櫻花季推廣出去。
(中時)
關鍵字：崙內社區櫻花季
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