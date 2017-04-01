脫歐後 英外相：繼續堅定支持直布羅陀

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英國決定脫歐後，歐洲聯盟授與西班牙對於直布羅陀未來與歐盟關係的發言權。英國外相強生對此表示，英國將繼續「堅若磐石」地支持直布羅陀。

路透社報導，位於西班牙南端的直布羅陀（Gibraltar）為英國海外領土，英國提到時總會用「巨巖」一詞來形容。

馬德里對1713年割讓給英國的直布羅陀聲索主權，此事經常引發兩國間外交緊張。

英國脫歐後，直布羅陀的地位將成為預期持續多年的複雜脫歐談判中，爭議最大的其中一項議題。

與直布羅陀首席部長皮卡杜（Fabian Picardo）通過電話後，強生（Boris Johnson）昨晚作出相關評論。

他在推特發文說：「如同以往，英國繼續堅若磐石般地支持直布羅陀。」

皮卡杜指控西班牙試圖「不光彩」地操弄英國脫歐過程，進一步聲索對直布羅陀的主權。

據歐盟（EU）所制定與英國脫歐談判的共同地位草案，西班牙與英國若無法單獨獲致協議，英國與歐盟間的協定不適用於直布羅陀。

西班牙政府說，對於西班牙在直布羅陀問題上所處的地位表示滿意。（譯者：中央社周慧盈）1060401

(中央社)