深圳浦東之後 中國大陸設河北雄安新區

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中國大陸今天宣布將在河北省設立雄安新區，這是繼深圳經濟特區、上海浦東新區之後，中國大陸又一個全國性新區。將以北京、天津、河北為腹地，初期規劃面積100公里。

新華社今天發布，中國共產黨中央、中國大陸國務院決定設立河北雄安新區，規劃範圍包括河北省雄縣、容城、安新三縣及周邊部分區域，地處北京、天津、保定腹地，距北京162公里。

雄安新區規劃的初步面積100平方公里，中期發展區面積約200平方公里，長期規劃可達2000平方公里。

報導指出，雄安新區是中國大陸繼深圳經濟特區、上海浦東新區後，又一個全國性新區，是「以習近平同志為核心的黨中央做出的一項具重大歷史性戰略選擇」，希望能集中紓解北京非首都功能，探索人口經濟密集地區優化開發新模式，調整優化京津冀城市布局與空間結構，培育創新驅動發展新引擎。1060401

(中央社)