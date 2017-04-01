豪雨引發土石流 東爪哇1死 26人遭埋
印尼東爪哇波奴羅交區（Ponorogo）巴納蘭村（Banaran）今天遭遇土石流侵襲。印尼災害應變總署表示，目前共造成1死，26人遭掩埋、17人受傷。
位在東爪哇省波奴羅交區1處農村，今天因為豪雨而爆發山崩，引發土石流，衝擊多棟房屋以及正在收成薑的農民。
災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）晚間表示，目前土石流共造成1死、26人遭掩埋、17人受傷、23間房屋受損。
蘇托波說，搜救團隊找到1名罹難者的屍體，仍有26人遭掩埋。
土石流是發生在今天上午8時左右，救難人員、軍警和志工持續搜尋失蹤者。但下午因為當地又下起大雨，迫使搜救行動暫停。1060401
(中央社)
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