天才剪紙少年謝寧，創作剪紙奇幻國。（張朝欣攝）

明道中學2年級的天才剪紙少年謝寧，1日在斗六市立圖書館中山分館舉辦創作個展「剪紙奇幻國」，共有超級英雄、恐龍系列等8種主題，由於表現優異，今年暑假將跳級前往倫敦藝術大學就讀。

「只要給我1張紙、1把剪刀，就能創造出完美的剪紙世界」。這是謝寧的自我介紹，他也是此次斗六市圖書館中山分館「剪紙奇幻國」展覽的創作者，從剪紙作品到等身的英雄紙雕服裝，都難不倒他。

謝寧從小學便展現了他的剪紙天賦，無需事先構圖，就能用剪刀幻化出各式各樣的剪紙作品，剪出動植物對他來說根本沒有難度，連漫威英雄等身的紙雕服裝都能做出來。

謝寧說，小時候喜歡剪紙的原因，就是可以做出自己想要、有興趣的東西，現在念廣告設計科，更能進一步利用動畫，將自己的想像世界發揮得淋漓盡致。

「剪紙奇幻國」展期從1日至30日，總共有8種主題，包括12生肖、民間神話、超級英雄、恐龍系列、死侍等身紙雕、8名自創英雄角色方塊人等。

(中時)