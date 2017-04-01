青商會50周年慶 「童」在一起畫幸福

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雲林國際青商會1日舉辦50周年慶祝大會與「童在一起 畫出幸福」活動，一大早位於縣府文化處的會場便湧進大批家長與小朋友，縣長李進勇也特別前往祝賀。

李進勇表示，青商會的成員是各行各業的菁英，除了事業表現傑出外，更透過組織精進、學習與交流經驗，結合會員的力量投入社會公益。

青商會50週年慶與在地結合，行銷縣內景點與農特產品。今天的寫生活動已邁入第6年，並融入童玩嘉年華，在兒童節連續假期第1天舉辦，相當有意義。

李進勇指出，兒童節除了營造歡樂氣氛外，也是家長、社區及政府部門省思的一個機會，我們應該為兒童營造安全健康的學習環境、讓孩子無憂無慮的成長、免於恐懼與暴力的生活空間。

青商會會長張文青表示，除了今天的「童在一起，畫出幸福」活動外，青商會也舉辦6大景點及社區3大活動集章換贈品活動。

(中時)