華山國小、石龜國小校慶運動大會 展望百年歷史
古坑鄉華山國小與斗南鎮石龜國小1日舉行校慶運動大會，縣長李進勇分別前往祝賀，對於2校歷史均已近百年，勉勵2校繼續為學童們打造更優質的學習環境。
李進勇表示，華山國小是個迷人的學校，位於山林田園中，自然環境優越，雖然全校僅33名小朋友，但在校長吳文策與老師們指導下，爵士鼓等各種比賽都非常出色，希望學校繼續多元化發展。
古坑華山國小近年積極發展學校特色，包括生態、有機、音樂、藝術等特色課程，其中弦樂團是雲林縣唯一由非音樂班學生所組成，相當難得。
李進勇今天也前往已有98年歷史的石龜國小，學校在校長邱清麗與教師的用心營造下，與社區進行良好互動、資源分享，打造極佳的學習環境。校方也成立百年校慶籌備會，提前暖身做準備。
(中時)
關鍵字：華山國小
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