車內藏槍見警逆向逃 開進巷弄乖乖認栽

陳男為躲警，一路逆向高速行駛在車水馬龍的街道上，險象環生。(蔡依珍翻攝)

陳男為躲警，一路逆向高速行駛在車水馬龍的街道上，險象環生。(蔡依珍翻攝)

陳男為躲警，一路逆向高速行駛在車水馬龍的街道上，險象環生。(蔡依珍翻攝)

陳男為躲警，一路逆向高速行駛在車水馬龍的街道上，險象環生。(蔡依珍翻攝)

34歲陳姓駕駛昨在路上巧遇警車，一時心虛加速逃逸，不但闖紅燈，還逆向在車水馬龍的台1線上高速行駛，陳男自以為熟悉路況鑽進巷弄內，正好被其他車輛阻擋，一路緊追的保大警隨即上前逮捕，在車內起出改造手槍、子彈和安非他命等物，賊星該敗。

桃園市警局保安大隊第2小隊警員施孟岳、黃文杰、莊凱文、李政霖，昨中午巡邏行經桃園區復興路一家中油加油站前，發現1輛白色轎車從加油站離開時，疑似看到巡邏車後，掉頭加速逃逸。

保大警認為駕駛行跡可疑，一路尾隨，沒想到轎車見警跟上，竟跨越雙黃線闖紅燈，隨即逆向高速行駛在車水馬龍的復興路上，不斷變換車道超車、鑽洞，幾度差點撞上對向公車，險象環生。

保大警一路保持適當距離緊跟在後，直到轎車轉進小路內，正好碰上對向有來車，轎車卡在巷弄內無法會車，員警立即下車盤查，沒想到駕駛還一度拒檢試圖倒車衝撞，險些造成員警受傷，保大警以優勢警力控制場面，成功逮到34歲陳姓駕駛，並在車內搜出1把改造手槍、2顆改造子彈、彈匣及重7.42公克的安非他命7包。

陳男供稱，手槍、子彈是他以1.3萬元向不明男子購得，毒品則是自己用，對案情避重就輕，保大警訊後將陳男依違反槍砲、毒品罪嫌，移送桃園地檢署。

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(中時)