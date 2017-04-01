九成南韓年輕人 認雙薪夫妻應共分家務
韓聯社1日報導，南韓育兒政策研究所近日發布一份報告稱，20-39歲年齡段的南韓未婚男女中，有87.1%認為若夫妻是雙職應共同分擔家務。
育兒政策研究所2016年以20-39歲的1073名未婚人士為對象就「家庭分工」進行了調查。結果顯示，有63.2%的受訪者同意結婚後夫妻都應參加工作。20-29歲年齡段女性和男性中分別有70.3%和57.1%認為夫妻都應工作，兩者差距較大，但30-39歲男性和女性的該比例相差無幾，分別為63.7%和62.1%。
關於「為養育子女，女方在生孩子後不工作更好」的意見，僅有39.9%的受訪者表示同意。可見對於男女結婚後在家庭中分工的認識與以往相比發生了較大變化。尤其是女性對此表示同意的占比低於男性，反映了女性不願因生孩子而被迫放棄工作的想法。
(旺報)
關鍵字：南韓
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