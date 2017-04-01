愚人節苦候7小時 中華女足終抵巴勒斯坦
今天是愚人節，不過出征亞洲盃資格賽的中華女足，碰上搞烏龍的地主巴勒斯坦，準備的簽證資料、人數都不對，可是一點也笑不出來。一早從約旦出發拉車、進出海關，共花了將近7個小時，才於當地時間下午2時抵達下榻飯店。
本次亞女足由巴勒斯坦承辦C組資格賽，但該國沒有國際機場，中華隊3月28日先兩度轉機，經香港、杜哈飛到約旦首都安曼，與旅日好手包欣玄、總領隊邱義仁、中華足協副理事長龔元高會合後，4月1日再拉車入境巴勒斯坦。
從約旦進巴勒斯坦距離不算遠，但通關非常耗時，中華隊4年前就吃過苦頭，這次也有心理準備。豈料早上7時半出發，到約旦邊境車程1個小時，結果出境就等了1個半小時，開車到巴勒斯坦邊境之後，因為對方準備的資料有誤，硬是多耗了1個小時。等到全隊抵達飯店能夠吃中餐，已經是下午2時。
中華隊辛苦抵達巴勒斯坦，主力陣容也全員到齊。今年加盟北京鳳凰俱樂部的余秀菁、王湘惠，原本因為中國大陸不需參加本次資格賽，行程與國內聯賽衝突，龔元高特地拜託總教練劉英，兩人才得以成行，於杜哈轉機時與中華隊會合。
至於包欣玄則在日本踢完比賽後，才往中東移動，於31日中午向中華隊報到。邱義仁於晚間宴請全隊，也正式宣布本次資格賽若順利拿下晉級門票，將發給全隊每人新台幣1萬元獎金，做為激勵。
亞女足C組資格賽於3日開踢，首戰為巴勒斯坦vs.泰國，中華隊5日遭遇地主，7日對決頭號勁敵泰國，必須拿下本組第1，才能晉級明年在約旦的8強決賽。
(中時電子報)
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