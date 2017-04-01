觀巴車禍！台灣好行公車衝上安全島 1名學生輕傷

台灣好行公車與休旅車擦撞，衝上安全島，撞斷路燈和交通號誌燈桿！（廖志晃攝）

台灣好行公車發生交通事故，確實原因還待警方調查釐清。（廖志晃攝）

一部台灣好行溪頭線公車，1日晚間行經南投看守所旁時，與一輛休旅車擦撞，導致重心失衡，衝上安全島，撞斷紅綠燈號誌桿和路燈，所幸僅1人輕傷！南投警分局立即派人指揮交通，排除障礙。

這部台灣好行公車從台中發車，準備行駛到竹山站；不過，途經南投市中興路、南投看守所旁時，與一輛休旅車擦撞，當時直行的公車因為重心失去平衡，直接衝上安全島，還撞斷2根巨大的交通號誌燈及路燈。

南投消防分隊獲報，趕到現場將休旅車駕駛送醫治療，所幸沒有大礙；當時，公車搭載10多名乘客，都是老人和學生，僅有1名學生表示不舒服，幸好也只是輕傷。

案發之後，南投派出所長楊振延立即到場指揮，並動員警力維護交通；至於事故發生原因，還待警方進一步調查，釐清責任歸屬。

(中時)