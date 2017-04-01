詐騙集團鬧人荒 善化警逮40歲中年車手
善化警分局昨日逮捕一位詐騙集團車手，這位年紀近40歲的覃姓男子表示，自己已經失業多年，而且身體不好加上又有幼子要扶養，看到報紙徵才日薪2000元才去應徵，警方雖不知是否為推託之詞，但近年來查獲車手多為20歲出頭或未成年少年，猜測可能詐騙集團屢被破獲，因而出現車手荒。
新市區一名婦人日前接獲詐騙電話，騙徒分飾三角，假冒醫院人員、警察、檢察官，謊稱她涉嫌健保詐欺，要監管其金融帳戶，以面交方式先騙走150萬存款，得知她還有定期存款，還想再騙她解約，婦人越想越不對，向警方報案，並配合領出存款前往交付地點，警方全程監控，最後將前來取款的覃姓車手逮捕。
覃姓男子偵訊時直說自己遭生活所迫，才會中年「改途」，淪為車手之流，近年來警方強力偵辦詐騙案件，逮獲車手成員大多為在學生或中輟的未成年少年，年紀如此「資深」的菜鳥實在罕見，也不禁懷疑是否出現車手荒。
(中時)
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