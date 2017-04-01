國會立法權遭剝奪 委國總統稱將檢討
委內瑞拉最高法院剝奪反對黨掌控的國會的立法權，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天凌晨宣布，最高法院將重新檢視這項爭議的新裁決。
法新社報導，今天午夜過後不久，馬杜洛透過簡短的電視演說宣布此事，距離計畫好的大規模反政府抗議行動登場僅剩數小時；馬杜洛演說之前，他任命的檢察總長公開表達不滿，譴責此一裁決。
馬杜洛在全國電視與廣播演說中表示：「我們已針對解決這項爭議達成重要協議。」
委內瑞拉最高法院3月29日做出的裁決，強化馬杜洛對權力的掌握，引發檢察總長奧蒂嘉（Luisa Ortega）的譴責，使馬杜洛面臨陣營內部至今最強烈的批評。
奧蒂嘉昨天公然抨擊最高法院的裁決。這項裁決形同解散反對勢力過半的國會，並取消國會議員的起訴豁免權。
奧蒂嘉說，此一裁決「摧毀憲政秩序」。
反對馬杜洛人士呼籲委內瑞拉民眾今天走上街頭，疾呼軍方背棄他，並指馬杜洛鞏固權力之舉為政變。1060401
(中央社)
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