墾丁濕冷 音樂季首日人潮大減

墾丁音樂季今天展開，但卻碰到鋒面南下，白天氣溫攝氏18到20度，加上傍晚飄小雨，濕冷的天氣，讓首日音樂季人潮大減，以湧進墾丁車輛數估算，車流就較去年銳減逾6成。

屏東警方統計，今天截至下午6時時，南下墾丁的車輛數是6876輛，只有去年去年1萬9829輛的3成4，墾丁大街人潮雖不如春節，但仍充斥著電音音樂，有著音樂季的喧嘩，只不過，路上及海灘上沒有往年到處可見女孩穿著比基尼的畫面。

今年墾丁音樂季只有「春天吶喊」、「夏都春宴」及「春電混樂」3場音樂會，和去年一樣，去年「春電混樂」找來玖壹壹，吸引一票粉絲，今年沒有大咖藝人，但有音樂餐廳找來太陽花話題人物劉喬安擔任DJ，舉辦「春舞日不落」，成為媒體焦點。

今年的預售票和飯店、民宿訂房率在半個月前，都還只是去年的一半，業者無不盼望「慢熱」，音樂季舉辦後，人潮能進來，但卻碰到20多年音樂季難得碰到的濕冷天氣，首日人潮竟如天氣般冷。

在鵝鑾鼻的「春天吶喊」今年表演的原創樂團150團，比往年200團減少，一共有5個舞台，傍晚樂迷和樂團開始湧進，1名每年都參加的陳姓樂迷表示，濕冷的天氣影響了民眾到墾丁的意願，但天氣雖冷，人潮雖冷，熱情不減。

「春吶」裡每個舞台前，都聚集一群國內外樂迷，跟著樂團的音樂舞動，人手一瓶啤酒，樂團唱的歌越high，聚集的人潮就越多，樂迷熱情得隨著表演者舞動，在音樂場裡絲毫不冷，這是「春吶」20多年來讓樂迷一來再來的氛圍。

在夏都沙灘酒店的「夏都春宴」標榜國際DJ表演，是越晚越HIGH的1場，業者表示，已賣出3000張票。1060401

(中央社)