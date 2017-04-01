針對林哲瑄發文 林益全也做出回應

林益全今在比賽結束後，在官方粉絲團發文，盼球迷繼續支持富邦悍將。(中央社記者張新偉攝)

30日林哲瑄在粉絲團發文，許多球迷都認為在影射陣中一壘手林益全，林益全今與桃猿賽前不願接受訪問，不過賽後也在自己的官方臉書粉絲團上發表文章，表示自己還有許多要努力的地方，告訴他，他就會盡全力做好。

粉絲團發文如下：

親愛的球迷們，大家好，我是益全。關於這幾天的事件，我有一些話想說。打職棒至今進入了第九個年頭，從興農、義大，再到現在的富邦，每年我的目標都一樣，就是打到球季的最後一天，把冠軍盃捧回家，然後期待著每個新的球季，能再無限複製這樣的感動，特別是今年富邦球團給了我們一個「家」的感覺之後，想要再拚一座總冠軍的感覺更是強烈。

我們在同一支球隊，有著同樣的目標，我相信在去年的總冠軍之後，我們會一起攜手再變得更好，我們會一起贏，一起輸，一起打好每一場比賽。

我知道自己還有很多要努力的地方，所以一直想辦法讓自己再更好，也許還是有很多不足，而我卻沒發現的地方，那麼，請告訴我，我會盡全力做到最好。球季才剛開始，請繼續地為所有悍將們加油。

林益全今面對桃猿，2打數1安打，首打席就以高飛犧牲打為球隊先馳得點，也靠著保送上壘，狀況不錯。

(中時電子報)