被店員說「你怎麼這麼老」 劉家昌機智妙回
資深音樂人劉家昌近來常用微博發聲，昨(31日)他透露上飛機前經過免稅商店，有位女店員大叫「劉老師」，接著狂奔到他面前，她一看到劉家昌竟脫口「你怎麼這麼老」，害劉家昌一臉尷尬，妙回「妳也不年輕啊」，機智逗了周遭人大笑，劉家昌事後說：「希望她別生我氣。」
劉家昌最近常用微博、臉書和粉絲交流，先前他分享與林青霞的經典合影，爆料到林青霞家吃飯，幾年沒見對方丰采依舊、平易近人，一點都沒有架子，封她「中國第一美女」，也讓網友一窺資深巨星私下的真面貌。
昨劉家昌分享在機場被店員大庭廣眾問「你怎麼這麼老」，他情急之下只好反回「妳也不年輕啊」隨即離去，幽默回應之餘不忘向可能會生氣的店員道歉，可說是EQ超高，網友則說：「劉老師機智靈敏!劉老師的心態很年輕!」、「店員要哭暈在廁所了」、「你在她腦海中的記憶，還是年輕時的模樣」、「下次回她，你這是免稅店，又不是免歲店，當然會老啦」。
(中時電子報)
關鍵字：劉家昌
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