廣州登記捐獻遺體人數 居廣東省首位

志願捐獻遺體是一項崇高的行為，是社會文明進步的象徵。昨日廣州市紅十字會、市民政局殯葬服務中心主辦的2017年廣州市志願捐獻遺體紀念活動於中華永久墓園志願捐獻遺體紀念碑舉行。

參加紀念活動的有廣州市紅十字、廣州市民政局殯葬服務中心、暨南大學醫學院、南方醫科大學、中山大學中山醫學院相關領導、師生代表、志願捐獻者親屬共計700多人。

截至去年年底，全市已有1996人辦理了遺體捐獻登記手續，實現捐獻539例，居全省首位。

志願捐獻遺體對移風易俗、殯葬改革和促進國家醫學事業的發展具有重要意義，為精神文明建設作出了積極貢獻。

遺體捐獻者以他們的善舉使生命的價值得以昇華，獲得了永恆。他們以志願捐獻的高尚行為，為人類勇攀醫學高峰提供了堅強基石，紅十字「人道、博愛、奉獻」的精神，因他們再獲弘揚，生命在愛與奉獻中昇華。

(旺報)