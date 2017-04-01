馮紹峰愚人節被助理整 吃下牙膏餅乾
今天（4月1日）是愚人節，不少人玩心大發，想點子整人，大陸男星馮紹峰就在工作時中招，吃下夾了牙膏餡的餅乾，好氣又好笑地「修理」愛玩的助理。
馮紹峰今天到上海拍廣告，趁著吹整頭髮時滑手機，助理趁他不注意，拿著一條Oreo巧克力夾心餅乾到洗手枱，打開包裝，取出第一塊餅乾，以白色牙膏取代內餡，再放回包裝袋中，默不作聲地把整條餅乾遞給馮紹峰。
專心看手機的馮紹峰不疑有他，順手取出第一塊餅乾，大口咬下，隨即被異味嚇到，皺眉、一臉茫然地看著餅乾，轉頭問助理時，發現助理拿著手機側拍，已經笑到不行，他才發現自己被整了，大呼：「整我啊！」
原本馮紹峰氣惱地要把「口味奇特」的餅乾也塞進助理口中，但最後自己也忍不住笑了出來，事後還把助理拍的短片po在微博，反問助理：「愚人節這樣整我，你的良心不會痛嗎？」引來網友圍觀。
(旺報)
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