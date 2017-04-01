童書樂捐啟動 鄉村5萬童受惠

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2017年童書樂捐計畫將為廣東、廣西、貴州、安徽等不發達的農村地區100個以上的鄉村小學和社區的圖書館募集10萬本二手童書和1萬本新書善款，預計將會超過5萬名鄉村兒童受益。

大洋網報導，首屆童書樂捐計畫自2015年起啟動，活動旨在改善鄉村兒童的閱讀環境，豐富鄉村兒童的閱讀生活，鼓勵廣大市民尤其是城市兒童通過捐贈自己喜歡的童書，學會分享和關愛他人。

童書樂捐計畫自2015年以來已成功舉辦兩屆，合作企業、學校、圖書館及志願者驛站等企事業單位多達95家，募集新舊圖書44555本，其中有效童書32370本，有效率達73%以上，受益學校63所，受益師生多達26480人。

市民除了可以把家中閒置的優質童書捐贈出來外，還可以參與微信運動的愛心捐步活動，由愛心企業龍光集團捐贈20萬元用於購買新書。此外,在4月20日-5月20日期間，市民還可以通過滴滴計程車捐贈愛心里程支持童書樂捐計畫，藍色游標傳播集團將會捐贈相應的善款支持童書樂捐計畫的執行。

(旺報)