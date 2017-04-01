台中「小黃公車」愚人節上路免費搭 乘客：不太習慣

台中「黃1」線小黃公車首發日，怡美計程車隊出動2輛6人座休旅車，提供12個座位，但6趟班次都沒坐滿，其中4趟僅載1名乘客。（王文吉攝）

「黃1線」小黃公車採用6人座休旅車，車身貼有「公車」字樣及路線表，但民眾一時還不太習慣「等公車，來小黃」。（王文吉攝）

65歲林秋月幸運成為「黃1」小黃公車首發乘客，她對座椅舒適度很滿意，但要事先打電話預約覺得很麻煩。（王文吉攝）

黃1線「小黃公車」由怡美計程車隊經營，愚人節首發日依表定時間，共開出6個車次，班班都有人搭。（王文吉攝）

台中「黃1」線小黃公車首發日，因站站停靠，首發班車比預定時間晚9分鐘抵達終點站豐原球場。（王文吉攝）

有2年資歷賴天賜從600名車隊運將中脫穎而出，擔任「黃1」路線小黃公車的專責司機。（王文吉攝）

台中首例「小黃公車」愚人節上路，由怡美計程車隊承接原豐原客運222路線，每日自豐客總站、豐原球場發車各開3班，今首發日依表訂時間，共開出6趟車班，僅2人於前一日事先預約，其餘8人習慣現場候車。乘客對舒適度很滿意，但對「預約制、免費搭小黃」不太習慣。

怡美車隊今日派出2年資歷的賴天賜及曾開過1年公車的林為倫，擔任「黃1」路線司機，兩人分別駕駛6人座小黃休旅車，合計可搭載12名乘客，上午9點50分從豐客總站發車，前兩站撲空沒人搭，抵達鄰近第一市場的豐原郵局站，才載到2名乘客。

賴按下副駕駛座車窗，詢問候車民眾「要搭222嗎？現在換我們跑了，要搭車嗎？」陳婦、林婦2人誤認是計程車來攬客，遲疑一會兒，看車身貼「公車」字樣及路線表，才恍然大悟「啊！今天換小黃公車了！」開門上車搭乘。

陳婦上車後抱怨「搭乘小黃公車要前一天先打電話預約，有點麻煩。」她還說，以前大車空位很多，現在換6人座計程車，自己沒有隨身攜帶手機習慣，上街買菜又無法控制時間，如果臨時想搭車，無法得知有沒有空位，只好碰運氣到現場等看看，還好有座位可以上車。

習慣「等車」的65歲林秋月也說「搭公車沒有人在預約的啦！很不習慣事先打電話，因為時間被綁死不方便，還是習慣現場等。」林婦還說，她3年前脊椎開刀後，每天要搭公車到醫院復健，現在換計程車來載，感覺比較高級，但不用刷卡、付錢，好像搭霸王車，怪怪的！

把計程車當公車開的賴天賜，深怕漏載乘客，看到站牌有人候車，就靠邊詢問，加上向陽地下道施工封閉，須繞路行駛，預定10時15分到終點站，晚了9分鐘抵達，隨即發車回程，於中正公園載送1名婦人到豐原醫院回診。

乘客一時無法適應公車「車型縮水」及「預約制」，但對創新服務也有稱讚，陳婦說「以前豐客派大車只有2、3人搭乘，現改成計程車服務，比較不浪費資源。」患有脊傷的林秋月表示，計程車座椅比公車舒適，比較不會搖搖晃晃，而且車型小、起步快，縮短乘車時間。

車隊經理黃瑞駿今日沿路跟車，監督服務品質，他表示，許多乘客仍習慣等「公車」，看到計程車來載客不太習慣，因此司機必須沿站停靠、詢問，初期會耗費較多時間，相信經過一、二周磨合期，「小黃公車」會漸上軌道。

據了解，小黃公車「黃1」路線，市府委由怡美計程車隊經營，於豐客總站與豐原球場間行駛，每日來回對開3次，總計6趟次，每公里給予25元補貼，每月限定補貼趟數，超出部分由業者自行吸收；該車隊自600餘名駕駛中，遴選賴天賜、林為倫擔任該路線專責司機，初期每日派遣2輛小黃公車行駛，車隊將視搭乘狀況，可能會減為1輛。

(中時)