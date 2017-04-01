富邦苦吞客場三連敗 葉君璋：狀況多了點

近日球隊苦吞三連敗，葉君璋說確實狀況多了點。(中央社記者張新偉攝)

富邦悍將開季在主場下二連勝後，卻在客場出戰中苦吞三連敗，包含今在桃園以5比9敗給Lamigo桃猿，總教練葉君璋說，主要是選手受傷，所以狀況比較多一點，三場輸球模式都差不多。

葉總表示，最近陣中選手受傷很多，包括高國輝手受傷，投手部分，郭勝安準備時腰不舒服，林晨樺是之前出賽右肩不適，另外蔡明晉前役補位時因為接球關係導致摔倒，都有小傷勢在身，不能上場投球，雖然不是說他們可以上場，球隊就會贏球，不過確實狀況比較多。

此役派出開幕戰投出好表現的黃亦志先發，可惜今主投6局失掉8分，葉總評析，第一局感覺到黃亦志找不到自己投球節奏，第二局開始有跟他溝通過後，有越投越好，不會太擔心。

球隊苦吞三連敗，葉總指出，打擊狀況大家表現還算不錯，不過守備包含投球真的還需要好好加油；至於球隊氣氛是否受到近日事件影響，葉總回應，球隊氣氛很好，還不錯，沒什麼新鮮事。

(中時電子報)