衛少逼近NBA大三元紀錄 雷霆仍不敵馬刺
「衛少」衛斯布魯克（Russell Westbrook）今天拿下本季個人第39次大三元，逼近NBA歷史紀錄，但不足以帶領奧克拉荷馬雷霆擊退聖安東尼奧馬刺。
馬刺第3節一度落後達21分，最終仍以100-95逆轉帶走勝利。
法新社與NBA官網報導，衛斯布魯克全場攻下32分、15籃板、12助攻，完成本季第39場大三元，距離「大O」羅伯森（Oscar Robertson）1961-62年締造的單季41場大三元紀錄還有2場。雷霆例行賽還剩7場比賽。
馬刺頭號主將雷納德（Kawhi Leonard）全場28分、10籃板，其中20分是在下半場斬獲，為馬刺的反攻添加助力。
反過來說，衛斯布魯克關鍵時刻演出乏力。他全場22投僅8中，失誤高達8次。
儘管如此，羅伯森本人表示，他為衛斯布魯克追逐紀錄加油打氣。
他對ESPN網站說：「我始終認為他是偉大的籃球員，我想，他對球隊、球迷以及電視轉播貢獻卓著。」1060401
(中央社)
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