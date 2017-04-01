邱議瑩掲藍營反對新農藥真相 網友齊轟
食藥署3月15日公布「農藥殘留容許量標準」，修正內容共修改22種農藥於各類蔬果植物等農產品128項殘留容許量，遭到藍綠立委齊抨擊，國民黨立委陳宜民痛批「放寬達20倍！」「難道我們新政府解決食安問題，就是提高農藥的殘留標準嗎？」
而民進黨籍立法委員邱議瑩今（1）日在臉書表示，國民黨攻擊新農藥真相，就是維護老農藥市占率。邱議瑩說，新型農藥在減低用藥、減少土地傷害有它的優點。
邱議瑩認為，國民黨把持的中華民國農會，大型農化廠擁有市佔率高、抗藥性高、毒性高的老農業。為了維護龐大利益，當然要阻止相對新農藥的誕生！國民黨為了捍衛自身利益，不惜犧牲全民健康。
不過網友紛紛批評，「國民黨不是反對新農藥，是反對民進黨放寬農藥殘留標準！」「原來是要換掉國民黨的農藥商，改用挺綠的農藥商？」「連農藥，還得分藍綠喔？」「現在只要扯上中華民國XXX，都是國民黨的餘孽！」
(中時電子報)
文章來源：邱議瑩臉書
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