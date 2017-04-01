MVP感言動人 曾陶鎔：以前當過球迷
中信兄弟儘管能夠排出全聯盟月薪最高的豪華打線，二線球員曾陶鎔把握機會竄出頭，拿下單場MVP時眼眶含淚，一席話感動球迷，他今天說「因為我當過球迷」。
曾陶鎔3月30日在洲際主場敲出逆轉比數的全壘打，助球隊9比8擊敗富邦悍將，賽後獲選生涯第2次單場MVP，他對著球迷說：「謝謝你們上班那麼辛苦，下班還來看我們打球，我一直希望打出令人感動的比賽，而你們才是最讓我感動的。」
中信兄弟今天在新莊比賽，曾陶鎔擔任第5棒中心打線，本季前4場出賽，兩次替補上場、兩次打第7棒。
曾陶鎔回憶幾天前，拿到MVP說的話，他說也沒有特別激動，大概是打了9局比賽，看起來有點累，拿起麥克風也有一點緊張。
有感而發感謝球迷，曾陶鎔說：「我以前也當過球迷，知道球迷的心情，當時只要新莊有比賽都會來看，特別欣賞陳金鋒、彭政閔。」
中信兄弟本季首次在新莊主場一壘側休息區，曾陶鎔置物櫃正好安排在偶像彭政閔的隔壁。
曾陶鎔原本是內野底子，為了爭取出賽，加入職棒後也多練外野，朝向工具人發展，他說這兩年進步最多的，應該是自己內野守備的功力更紮實。1060401
(中央社)
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