大陸7個自貿區掛牌 改革逐步西進
中國大陸今天有7個省市加入自貿區試驗的隊伍中，包括遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西等。這7個地區的選址，凸顯中國大陸的改革步調已漸漸從沿海轉往內陸。
中國大陸中央人民廣播電台今天報導，7家自貿試驗區均在一些大陸國家級新區、園區設立，每個都包括3個片區，面積在120平方公里內。從區域看，絕大部分屬於中西部和東北地區。
中國大陸商務部副部長王受文解釋，改革逐步西進，是服務「國家戰略」的體現。這些試驗區能提供經驗進行風險測試，有助於在大陸範圍更高層次、更廣泛領域進行推廣。
重慶、四川和陝西等西部省市，重點是「西部大開發」。重慶重點推進「一帶一路」和長江經濟帶連動發展；四川將推動內陸和沿海沿邊沿江的協同開發戰略；陝西側重現代農業，將擴大與「一帶一路」沿線國家的合作。
中部省份河南和湖北基於貫通南北和連接東西的地緣優勢，河南將致力於打造國際交通物流通道，探索降低運輸費用的可能；湖北的重點在促進中部地區與長江經濟帶戰略對接和產業升級。
浙江是唯一的東部省份，試驗重點在油品貿易，即以油品為核心的大宗商品投資便利化和貿易自由化。商務部研究院研究員白明認為，這意味著未來大陸成品油體制或將發生改變。
他解釋，中國大陸是油品進口大戶，需要港口、需要儲運條件。目前成品油均以國企的幾個大公司為主，未來交易範圍會跨越以往的格局，更多企業有機會分享大宗商品交易帶來的紅利，也便於與其他國家的油品交易。
唯一的東北省份遼寧，試驗重點是「國資國企改革」。將展開混合所有制改革試點，探索多種所有制資本優勢的互補，完善大陸國有企業治理模式和經營機制，提升東北老工業基地、振興發展整體競爭力和對外開放。1060401
(中央社)
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