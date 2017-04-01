品嚐小籠包 新加坡美食家提12字心法

新加坡美食家張兼嘉今天說，小籠包的湯汁是精華所在，品嚐小籠包要把握「輕輕提、慢慢移、先開口、再吸湯」12字心法，才能感受味蕾被刺激後的美味。

倫敦情報誌Time Out London在臉書發布影片介紹小籠包，卻用筷子讓小籠包爆漿，這種介紹方式引發許多亞洲饕客不滿。Time Out London隨後發文道歉。

新加坡媒體也報導星國網友對這種介紹方式感到憤憤不平，部分本地美食家認為不應用這種方式「玩食物」。

僑界大老張兼嘉的「雞汁小籠湯包」在獅城迄今仍是一絕，聞名超過40年。他今天告訴中央社記者說，小籠包從北宋以來流傳迄今，餡料配方各有巧妙秘而不傳，小籠包的美味也各有千秋。

他指出，新加坡是華人美食文化匯聚地，除了從台灣、中國大陸到新加坡販售不同口味的小籠包外，不少新加坡本地的華人美食業者也融合各家之長，製作出美味的小籠包。

對於小籠包的品嚐方式，在新加坡餐飲界打滾超過50年的張兼嘉說，品嚐小籠包方式馬虎不得，如果狼吞虎嚥，進而囫圇吞棗，就無法真正品嚐到小龍包的美味。

張兼嘉提出品嚐小籠包的「輕輕提、慢慢移、先開口、再吸湯」12字心法，讓初次品嚐這道美食的門外漢或老饕食客，都能透過輕提慢移、再將小籠包開口並吸湯方式，感受到中華美食的最佳精髓。

張兼嘉除於1987年在新加坡首度舉辦現代版滿漢全席，也負責首次在新加坡舉行的環球小姐晚宴。1991年應聘中國烹飪世界大賽評委以來，他多次執掌各大飲食賽事評審，對美食口味和食品安全有獨到的品味堅持。尤其，他的「雞汁小籠湯包」也是不少政商名流的共同回憶。1060401

(中央社)