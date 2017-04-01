陳俊秀本季首轟出爐 今年都提早到球場

陳俊秀今開轟，開季狀況不錯。(中央社記者張新偉攝)

Lamigo桃猿一壘手陳俊秀，今面對富邦悍將首打席就轟出2分炮，本季首轟出爐，單場4打數2安打，賽後獲得單場MVP。

桃猿今在主場迎戰富邦，可惜首局剛開始就陷入4分落後，不過下半局隨即靠陳俊秀的兩分炮扳平比數，他表示，一開始球隊落後很多，自己決定抓速球來打，黃亦志開幕戰投得很好，也有特別針對他去研究，收到不錯的效果。

去年球季陳俊秀有受到傷勢影響，出賽比較不穩定，今年期望捲土重來，開季至今15打數5安打，都是長打，他說，今年都會比較早到球場，提早做伸展，或者打擊練習，雖然這樣要早起，不過也剛好有固定的睡眠，拉長睡眠時間，目前看起來不錯。

(中時電子報)