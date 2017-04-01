陳喬恩真實身材曝光 網友：真的胖了
個性可愛的陳喬恩，早前出席活動被網友發現疑似身材變豐腴，曾幽默在微博回應：「其實我這個人是很樂天派的，其實我真的沒有那麼胖，我輕的都要被風吹走了…是龍捲風。」高EQ獲粉絲讚賞。然而今(1日)陸媒《全明星探》再度直擊她在三亞拍攝寫真的工作情況，爆乳加上小肚腩的肉感身材，讓網友直呼女神真的胖了。
陳喬恩近日前往三亞工作，被捕捉到她敬業一面，白天在在大太陽下穿著各式清涼洋裝，有露背也有薄紗，賣力擺出各種美美姿勢拍照，晚上還被拍到穿著黑色比基尼，開心擁抱助理取暖，個性親切無架子。
穿著比基尼的陳喬恩，果然身材火辣，有料上圍超吸睛，不過就有少數網友注意到她微微凸出的小腹，直言「真的胖了」、「原來女神也會胖」、「腰是不是有點寬」，但多數粉絲則力挺陳喬恩「稍微有點肉肉的感覺，這才是最棒的身材」、「身材真好，一點也不胖」。
(中時電子報)
關鍵字：陳喬恩、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。