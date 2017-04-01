陳喬恩真實身材曝光 網友：真的胖了

陳喬恩穿比基尼，小腹微微凸起。(取自陳喬恩微博、搜狐娛樂)

陳喬恩穿著薄紗洋裝拍寫真。(取自全明星直播微博)

個性可愛的陳喬恩，早前出席活動被網友發現疑似身材變豐腴，曾幽默在微博回應：「其實我這個人是很樂天派的，其實我真的沒有那麼胖，我輕的都要被風吹走了…是龍捲風。」高EQ獲粉絲讚賞。然而今(1日)陸媒《全明星探》再度直擊她在三亞拍攝寫真的工作情況，爆乳加上小肚腩的肉感身材，讓網友直呼女神真的胖了。

陳喬恩近日前往三亞工作，被捕捉到她敬業一面，白天在在大太陽下穿著各式清涼洋裝，有露背也有薄紗，賣力擺出各種美美姿勢拍照，晚上還被拍到穿著黑色比基尼，開心擁抱助理取暖，個性親切無架子。

穿著比基尼的陳喬恩，果然身材火辣，有料上圍超吸睛，不過就有少數網友注意到她微微凸出的小腹，直言「真的胖了」、「原來女神也會胖」、「腰是不是有點寬」，但多數粉絲則力挺陳喬恩「稍微有點肉肉的感覺，這才是最棒的身材」、「身材真好，一點也不胖」。

(中時電子報)