上了場不再害怕 林子崴「復活」
統一獅年輕左投林子崴，2015年加入職棒後就被球隊寄予厚望，但去年表現不如預期，今年林子崴重新出發，被看好能發揮出應有水準，今天（1日）他在本季首場出賽就用好表現證明，對中信兄弟先發6局送8K只失1分，抱回勝投和單場MVP。
林子崴在2015年選秀首輪被獅隊挑中，以530萬簽約金風光加盟，但上季未投出符合身價的表現，僅拿下2勝5敗，自責分率7.38，今年他擺脫傷勢，從春訓起按部就班調整，找回身手也重拾自信心。
本季首場出賽就繳優質先發，單場8次三振更寫下生涯新高，林子崴說：「上了場就是盡力發揮，不要怕對手。」儘管此戰在首局先被彭政閔轟出陽春全壘打，但他馬上穩住陣腳沒再失分，林子崴說：「被打全壘打後，就別太放在心上，之後面對打者再更謹慎一點。」
談起自己今年與過去2個球季的不同，林子崴表示：「以前自己會害怕，上場不是很有把握的感覺，現在上了場就是大膽投，盡量攻擊好球帶。」今年球季首戰就有好的開始，林子崴說：「希望每一場都能投出好的內容，盡力去投好每一場球，結果怎麼樣就交給老天。」
(中時電子報)
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