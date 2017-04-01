陳麗玲：蔡英文敢對抗大陸 為何不敢對抗日本
「習川會」4月登場，美日猛打台灣牌，日本派台日斷交以來最高層級官員訪台，新黨全委會委員陳麗玲指出，蔡政府不要一廂情願，日本是來賣核災食品給台灣的，蔡政府敢對抗大陸，為何不敢對抗日本？
日本派總務省副大臣赤間二郎來台，塑造台日關係空前的好，此舉自然會激怒大陸。
4月6、7日「習川會」，陳麗玲點出，中美對「一中原則」會更加明確，想搞台獨的蔡政府奢想以「切香腸」戰術佔上風，終究無法得逞。蔡政府處理兩岸關係就像切香腸，把香腸切成小片，切得越薄越好，這種方法給人虛假的印象，好像很強硬，由於雙方都不知道，哪個是最後的一片香腸，因而雙方都等著瞧，卻因此賠上台灣的前途。
陳麗玲不滿說，蔡政府有本事對抗大陸，為何不敢對抗日本？日本賺我們的錢這麼多，卻要給我們毒食物。蔡英文說「台日友好」，那是蔡政府自己認為，那是高層關係好，基層根本看不慣這種黑箱作業出賣台灣人健康。
(中時電子報)
文章來源：陳麗玲：蔡敢對抗大陸 為何不敢對抗日本
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