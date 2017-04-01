郭敬明被強吻？ 李冰冰崩潰？ 愚人節玩笑開大了
《小時代》作家兼導演郭敬明今天（4月1日）po出1則有趣的微博，配圖顯示他被強吻的話題被轉發666萬次，登上話題熱搜榜第一名，擠下「王大陸戀情」，引爆網友好奇，紛紛揣測誰「強吻」了郭敬明，一時之間陳學冬、楊冪都成了熱門人物。
不過，網友實際打開微博熱搜榜單，卻找不到「郭敬明遭強吻」的話題，原來這是新浪微博在愚人節開的小玩笑，事先置入「被強吻」、「戀情公開」、「內心崩潰」等詞，讓用戶上了熱搜榜，郭敬明就被分到「強吻」。
至於李冰冰則分配到「內心崩潰」，她透過微博連發3張萌照，闢謠：「別擔心，我內心挺好的，祝大家愚人節快樂」！
(旺報)
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