春吶前夕破獲近5億K他命 純度高達97％

警方將5名販毒集團成員移送法辦。(林郁平攝)

內政部長葉俊榮(右2)在警政署長陳國恩(右1)陪同下，到刑事局檢視查緝成果。(林郁平攝)

一年一度的春吶音樂季從今(1)日開跑，有毒梟看準商機走私大量毒品回台，企圖大撈一票。刑事局經長期偵辦，昨在活動前夕於桃園查獲545包、總重達551公斤的K他命，逮捕負責運輸的劉姓嫌犯等5人。警方初估，這批毒品市價高達4億多元，所幸及時攔阻才未流入市面，避免青少年遭到毒害。

內政部長葉俊榮今天在警政署長陳國恩的陪同下，到刑事局檢視查緝成果，並慰勉專案小組辛勞。葉俊榮表示，反毒是非常重要的政策，警方必須秉持「向上溯源、向下刨根」的原則，掌握供應鏈，加以斷源，避免毒品流入市面。

這也是刑事局前年11月成立毒品查緝中心以來，查獲數量最大的毒品案，且這批K他命純度高達97%，極為罕見，純質淨重達534公斤，研判應是在大陸製作走私來台，而販毒集團以5種不同方式包裝，可能是藉此區分不同的買家。

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(中時)